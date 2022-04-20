Українців закликають не поширювати інформацію стосовно зберігання нафтопродуктів
Українців закликали не поширювати в мережі інформацію стосовно маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів
Про це наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Інформація про нафтопродукти є стратегічною
"ЦПД при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена", - йдеться у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе