Українців закликають не поширювати інформацію стосовно зберігання нафтопродуктів

Про це наголосили у Центрі протидії дезінформації.



Інформація про нафтопродукти є стратегічною



"ЦПД при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена", - йдеться у повідомленні.





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