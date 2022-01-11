Українцям 11 січня слід очікувати суху погоду, мороз і ожеледицю
11 січня в Україні не буде суттєвих опадів, однак утримуватимуться ожеледиця та мороз
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північний, 5-10 м/с. Суттєвих опадів синоптики не обіцяють, однак попереджають про ожеледицю на дорогах. Денна температура повітря по країні становитиме -2...-7°C, у Карпатах -7...-12°C.
Мешканцям південно-східних областтей варто чекати на -3...+2°C.
У Києві та на Київщині 11 січня сильних опадів не буде, на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. У Києві температура вдень становитиме близько -5°C, а в області сягне до -2...-7°C.
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