Українцям 25 січня слід чекати морозу, снігу й ожеледиці
25 січня Україну накриють несильний сніг і морози до -11°C
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Заході України вдень випаде невеликий мокрий сніг, температура повітря коливатиметься в межах -4...+1°C.
На решті території України також буде йти несильний сніг. У більшості північних регіонів буде суха погода.
Вдень температура повітря становитиме -2...-7°C. На дорогах України місцями триматиметься ожеледиця.
Вітер північний з переходом у західній і північній частинах країни на південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві й Київській області 25 січня синоптики опадів не прогнозують, однак попереджають про ожеледицю. Вітер північний з переходом на південно-західний.
Денна температура в Києві становитиме -5...-7°C, а на Київщині -2...-7°C.
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