Українцям 25 січня слід чекати морозу, снігу й ожеледиці

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



На Заході України вдень випаде невеликий мокрий сніг, температура повітря коливатиметься в межах -4...+1°C.



На решті території України також буде йти несильний сніг. У більшості північних регіонів буде суха погода.



Вдень температура повітря становитиме -2...-7°C. На дорогах України місцями триматиметься ожеледиця.



Вітер північний з переходом у західній і північній частинах країни на південно-західний, 5-10 м/с.



У Києві й Київській області 25 січня синоптики опадів не прогнозують, однак попереджають про ожеледицю. Вітер північний з переходом на південно-західний.



Денна температура в Києві становитиме -5...-7°C, а на Київщині -2...-7°C.



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