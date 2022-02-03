Українцям 3 лютого слід чекати снігу, дощу й ожеледиці

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Упродовж 3 лютого в Україні буде хмарна погода. На Сході та Південному Сході країни йтимуть дощ і сніг. У західних і північних регіонах слід очікувати снігу. На решті території значних опадів не буде. На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Заході країни подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.



Температура повітря становитиме близько 0°C. На Півдні та Сході України вона коливатиметься в межах +1...+6°C , а в Карпатах буде мороз до -7...-12°C .

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