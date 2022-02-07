Українцям 7 лютого варто чекати хуртовину, вітер і ожеледицю

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



На Заході впродовж 7 лютого буде хмарно з проясненнями. У західних, північних і Черкаській областях випаде мокрий сніг і дощ. На Закарпатті очікуються суттєві опади.



На дорогах, крім Півдня, утримуватиметься ожеледиця.



Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень пориви місцями сягатимуть 15-20 м/с.



Температура повітря становитиме +1...+6°C, а в південних областях - +5...+10°C.



У Карпатах ітиме істотний сніг, пориви вітру сягатимуть 20-25 м/с. Також синоптики попереджають про хуртовину. Температура повітря коливатиметься в межах -2...-7°C.



У Києві погода буде хмарною з проясненнями. Удень слід очікувати на невеликий мокрий сніг і дощ, а також на ожеледицю. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями - 15-20 м/с.

Температура повітря в Київській області становитиме +1...+6°C, а вдень - +2...+4°C.

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