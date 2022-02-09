Україну протягом 9 лютого накриють сніг і поривчастий вітер
9 лютого в Україні будуть невеликий сніг, вітер, мороз і ожеледиця
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Удень 9 лютого синоптики не прогнозують істотних опадів.
На дорогах, крім Півдня, уранці місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Заході подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах +1...+6°C, у західних областях і на Півдні Одещини зросте до +9°C, а на Сході становитиме близько 0°C.
У Карпатах випаде невеликий сніг. Температура повітря становитиме -3...-8°C.
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