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Українцям, майно яких знищене чи пошкоджене через бойові дії, можуть списати кредити. Умови

1 грудня, 2022 четвер
19:16
Економіка Сумщина після російського обстрілу

Парламент ухвалив закон про призупинення виплат по кредитах та/або списання кредиту фізичних осіб, які взяли кредит на купівлю квартири чи машини, але втратили їх через бойові дії або окупацію

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У четвер, 1 грудня, Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону №7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів.

Закон визначає умови призупинення виплат або списання кредитів на житло й автомобілі, пошкоджені або зруйновані під час війни.

Закон визначає, що за наявності підтверджувальних документів можуть отримати припинення платежів по кредиту фізичні особи – позичальники кредитів на рухоме або нерухоме майно, яке через війну:

а) опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

б) пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

Також законом передбачається списання (прощення) кредиту. На списання заборгованості за житло мають право позичальники, у яких нерухомість знищена внаслідок війни. У законі немає обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але визначено також низку умов щодо такої нерухомості

  • станом на 23 лютого 2022 року таке житло мало бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

станом на 23 лютого була відсутня прострочена заборгованість за таким договором.

Метою отримання кредиту, згідно з договором, має бути придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

У такому випадку згідно з законом кредитор отримує право на компенсацію громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії РФ. Розмір компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. 

Інші збитки кредитора, як-от неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства коштом держави-агресора.

Щодо позик на автомобілі, закон визначив, що анулювання заборгованості можливо для знищеного авто за умови, що станом на 23 лютого 2022 року воно:

  • було єдиним автомобілем у сім’ї позичальника;
  • станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів.

Позичальники можуть подати відповідні заяви упродовж періоду дії в Україні воєнного стану та ще протягом трьох місяців після дня його припинення. Також вони мають надати кредитору підтверджувальні документи.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додатково пояснив, якими мають бути кроки тих, хто претендує на списання кредиту, після введення в дію закону (через 30 днів після його опублікування).

  1. Упродовж 30 днів Кабмін має прийняти необхідні нормативно-правові акти
  2. Після прийняття цих актів необхідно зафіксувати в установленому цими актами порядку пошкодження чи руйнування свого кредитного житла або знищення єдиного авто
  3. Отримати підтверджувальні документи
  4. Звернутися до банку, в якому був взятий кредит, із відповідною заявою, доклавши підтверджувальні документи.

  • Верховна Рада України 1 грудня схвалила законопроєкт №8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану

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