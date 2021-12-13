Українцям слід очікувати заморозки, опади і сніголавинну небезпеку, - синоптик Наталка Діденко
У вівторок, 14 грудня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу й снігу. Також будуть нічні заморозки
Про це вона повідомила у telegram.
"Сонця в Україні мало, можна сказати, взагалі воно десь сильно загуляло і завтра ситуація буде такою ж", - зазначила синоптик.
Опади - місцями невеликі, мокрий сніг переважно чи мряка, або просто волога щільна хмарність.
На Заході України вночі подекуди посипле снігом, але й там завтра ситуація втихомириться.
"Дорогі туристи! Не сильно шастайте високогір'ями – лавинонебезпечно", - наголосила пані Діденко.
Температура повітря у вівторок коливатиметься в Україні від -2…+3°C.
Напрямок вітру переважно північний, помірний.
У Києві 14 грудня місцями невеликі опади, підвищена вологість повітря, хмарність.
Температура повітря в Києві від -1 до +2°C.
На Миколая, 19 грудня, в Києві очікується сніг.
З наступного понеділка у більшості областей України похолоднішає до -2…-9°C.
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