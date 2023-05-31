Українцям заборонили відвідувати ліси у низці регіонів України

Про це повідомляє ДСНС України.

З 1 до 3 червня в західних (прим. - окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"За таких умов заборонено відвідувати ліси! Дотримуйтеся правил безпеки і не провокуйте пожежі на відкритих територіях!", - йдеться у повідомленні.