Україну 11 лютого накриють дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 11 лютого будуть ожеледиця, поривчастий вітер, мокрий сніг і дощ
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Упродовж 11 людого в Україні очікується +5...+10°C, на Півдні й Заході - +6...+12°C. У східних областях та на північному сході температура повітря становитиме +3...+6°C.
В окремих районах Заходу, на крайній Півночі та подекуди на Сході ітиме невеликий дощ, місцями - з мокрим снігом.
На решті території країни погода буде переважно сухою. На Півдні та в Центрі навіть можливі сонячні прояснення.
Вітер західний, південно-західний, помірний, з періодичними поривами до сильного. Ожеледицю Наталка Діденко прогнозує тільки вночі й уранці, коли температура повітря нижча.
У Києві вдень 10 лютого температура повітря коливатиметься в межах +6...+8°C. Суттєвих опадів синоптик не обіцяє. Вітер західний, південно-західний, поривчастий.
Наталка Діденко попередила про похолодання на кілька градусів 12 та 13 лютого, однак наступного тижня знову потеплішає.
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