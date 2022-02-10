Україну 11 лютого накриють дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Упродовж 11 людого в Україні очікується +5...+10°C, на Півдні й Заході - +6...+12°C. У східних областях та на північному сході температура повітря становитиме +3...+6°C.



В окремих районах Заходу, на крайній Півночі та подекуди на Сході ітиме невеликий дощ, місцями - з мокрим снігом.



На решті території країни погода буде переважно сухою. На Півдні та в Центрі навіть можливі сонячні прояснення.







Вітер західний, південно-західний, помірний, з періодичними поривами до сильного. Ожеледицю Наталка Діденко прогнозує тільки вночі й уранці, коли температура повітря нижча.



У Києві вдень 10 лютого температура повітря коливатиметься в межах +6...+8°C. Суттєвих опадів синоптик не обіцяє. Вітер західний, південно-західний, поривчастий.



Наталка Діденко попередила про похолодання на кілька градусів 12 та 13 лютого, однак наступного тижня знову потеплішає.

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