Україну 27 січня накриють сніг, вітер і мороз, - синоптик Наталка Діденко
27 січня в Україні посилиться вітер, будуть сніг, мороз і ожеледиця
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
На Заході та Півночі України 27 січня буде штормовий вітер, а 28 січня він накриє майже всю країну.
У східній і північно-східній частині країни температура повітря вночі становитиме -9...-13°C, а вдень - -3...-8°C.
На Півночі в Житомирській і Київській областях слід очікувати вдень 0..-2°C, а на Чернігівщині та Сумщині - -4...-7°C.
У західних регіонах температура повітря коливатиметься в межах -2...+2°C.
У центральних областях на Вінниччині буде близько 0°C, на Кіровоградщині та Черкащині - -1...-3°C, а на Полтавщині та Дніпропетровщині - -3...-7°C.
На Півдні - в Одеській області температура повітря становитиме 0...+1°C, на Миколаївщині, Херсонщині й у Криму - 0...-3°C. Мешканцям Запорізької області варто чекати -2...-5°C.
У Києві 27 січня йтиме сніг, мокрий сніг, на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Також синоптик попереджає про змарну погоду та посилення вітру в другій половині дня. Температура повітря коливатиметься в межах -2...+1°C.
Наприкінці тижня до України прийде потепління, відлига, а також вітер і періодичні опади.
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