Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Останні декілька місяців кожний світовий лідер, який має геополітичні амбіції, кожен, хто хоче закріпитися як полюс сили намагається себе пропхнути як перемовник у потенційні переговори між РФ та Україною. Ми бачили такі намагання з боку Макрона - він хотів підтвердити свій статус європейського лідера. Ми бачили такі намагання зі сторони Ердогана. Це його геополітичний проєкт у контексті тюркомовного світу. Дійсно, прем'єр-міністр Індії Моді поки що не висловлював таких позиції, але насправді Індія завжди готова до такого повороту подій", - зазначив він.

За словами Краєва, Індія вважає себе еталоном нейтральності та поміркованості.

"Якщо казати про генсека ООН - то це найбільш нейтральний варіант. Ми бачимо, що американці, європейці, британці не висловлювались проти наявності будь-якого модератора. На щастя, всі наші союзники дотримуються однієї лінії - лише Україна має вирішувати, коли і на яких умовах починати перемовини. Поки що попри деякі європейські заяви, цитати окремих американських конгресменів, ніхто нас силою не примушує обирати модератора, майданчик і починати перемовини. Посередник, найімовірніше буде, але нам нікого не нав'язують", - підсумував експерт.