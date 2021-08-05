Укравтодор оголосив тендер на капремонт майже 62 км доріг у Луганській області

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.



"Укравтодор оголосив тендер на капремонт 61,5 км доріг у Луганській області. Це важливий етап реалізації угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відновлення інфраструктури Сходу", - написав Кубраков.



За його словами, йдеться про оновлення 49,5 км дороги Т-13-02 Танюшівка - Старобільськ - Бахмут, а також 12 км дороги Н-26 Чугуїв - Мілове.



Найближчим часом, додав Кубраков, буде оголошена також закупівля ще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ.



Міністр зазначив, що ці дороги мають стратегічне значення для регіону та проходять через густонаселені пункти. При цьому вони не оновлювалися роками, а з початком війни ними інтенсивно рухалася військова техніка.



"Луганщина довгий час була серед областей, в яких проводилося найменше дорожніх робіт. За попередні 10 років тут було відремонтовано лише 132,9 км доріг. Тому з початком Великого будівництва ми приділяємо особливу увагу саме цій області", - наголосив Кубраков.



Він зауважив, що торги проводитимуться шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами МБРР. Роботи розпочнуться відразу після визначення та оголошення переможця.

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