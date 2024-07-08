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Документальний фільм "Розвіяні війною": як Україні не програти демографічну війну

8 липня, 2024 понедiлок
19:54
українське кіно Обкладинка фільму Миколи Княжицького "Розвіяні війною!

“Розвіяні війною” - новий документальний фільм, який розкаже про проблеми тимчасово переміщених осіб. В ефірі телеканалу "Еспресо" фільм покажуть у суботу, 13 липня, о 22.00

Зміст

Ворог руйнує українські міста і села та змушує українців залишати домівки, знелюднюючи цілі території. Хто буде відновлювати Україну? 

У фільмі “Розвіяні війною” - реальні історії переселенців, чиє життя відрізняється від оптимістичних звітів державних програм. Повернутися чи залишитись? Куди повертатися? Що буде з роботою, кредитами, навчанням дітей? Де і за які кошти лікуватись? З цими проблемами переселенцям доводиться стикатися щодня. Житлова проблема досі не вирішена, виплати згортаються, працевлаштування відсутнє.

У фільмі - не лише про існуючі проблеми, але і про конкретні кроки, які потрібно запровадити державі. А також - про досвід боротьби з подібними демографічними викликами інших країн, що постраждали від імперії - Грузії, Молдови, Азербайджану.

“Якщо влада не отямиться і не почне діяти - ми програємо війну за майбутнє, навіть якщо переможемо ворога. Конкретний перелік кроків для зупинення знелюднення України я найближчим часом винесу на розгляд парламенту”, - наголошує автор фільму Микола Княжицький. 

Фільм відсьогодні доступний на YouTube-каналі Миколі Княжицького. В суботу, 13 липня, о 22.00, його зможуть подивитись глядачі телеканалу "Еспресо".

Теги:
Кіно
Микола Княжицький
Еспресо.TV
еспресо
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