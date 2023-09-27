Укргазбанк запустив програму кредитування для ФОП за 1 день в рамках "Доступні кредити 5-7-9%"
Укргазбанк запустив програму кредитування без застави в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" Програма орієнтована на підтримку і розвиток мікробізнесу в Україні, а саме на фізичних осіб-підприємців
Завдяки механізму здешевлення кредитів підприємці зможуть отримати кредит під ставку 15% річних і без застави. Рішення по таких кредитам банк приймає протягом 1 дня.
За умовами нової кредитної програми ФОПи можуть отримати кредити до 1 млн грн на поповнення обігових коштів, наприклад, на закупівлю товарів та сировини, строком від 1 до 2 років. Для зручності клієнтів кредитні кошти зараховуються на віртуальну картку, якою вони одразу можуть скористатись для розрахунків в торговельній мережі або Інтернет.
Декілька клієнтів вже скористались програмою й отримали прості та швидкі кредити без застави на розвиток власної справи. Першими стали підприємці зі Львова та Івано-Франківська, що працюють у сфері оптової торгівлі будівельними матеріалами. Завдяки залученим коштам вони зможуть розширити асортимент своєї продукції.
Переваги мікрокредитів в Укргазбанку:
- мінімальний пакет документів;
- заявку можна подати дистанційно без візиту до банку за посиланням;
- застава та порука відсутні;
- швидке прийняття рішення протягом 1 дня.
"Ми розширили можливості підприємців із залучення фінансування, адаптувавши наш мікрокредит під програму "Доступні кредити 5-7-9%". Завдяки чому можемо пропонувати клієнтам-ФОПам фінансування під знижену вдвічі відсоткову ставку на відміну від ставки за стандартним кредитним продуктом", – розповіла Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.
Детальніше про мікрокредит від Укргазбанку можна дізнатись у консультантів центру підтримки клієнтів МСБ за номером телефону: 0 800 305 305 або за посиланням.
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