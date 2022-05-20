Про це повідомляє КМДА.

За даними Укргідрометцентру, у столиці 21 травня очікуються грози та пориви шквального вітру швидкістю 15-20 м/с.

Киянам радять щільно зачиняти вікна будинків та триматися якомога далі від рекламних щитів на вулицях. А також сторонитися ліній електропередачі, дерев та не паркувати поруч із ними автівки.

У випадку виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах КМДА закликає звертатись до диспетчерської КК "Київавтодор" за телефоном (044) 284-74-19.

А при падінні дерев чи зламаних гілок, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефоном (044) 272-40-18.

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