Укргідрометцентр попереджає про грози і шквальний вітер у Києві
У Києві прогнозують посилення швидкості вітру та грози
Про це повідомляє КМДА.
За даними Укргідрометцентру, у столиці 21 травня очікуються грози та пориви шквального вітру швидкістю 15-20 м/с.
Киянам радять щільно зачиняти вікна будинків та триматися якомога далі від рекламних щитів на вулицях. А також сторонитися ліній електропередачі, дерев та не паркувати поруч із ними автівки.
У випадку виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах КМДА закликає звертатись до диспетчерської КК "Київавтодор" за телефоном (044) 284-74-19.
А при падінні дерев чи зламаних гілок, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефоном (044) 272-40-18.
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