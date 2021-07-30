Укрпошта стала офіційним перевізником дипломатичної пошти у США
Укрпошта стала офіційним перевізником дипломатичної пошти з України в США
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Facebook.
"Починаючи з цього тижня Укрпошта буде офіційним перевізником дипломатичної пошти в і з України для дипломатів та офіційних осіб Посольства США. Для нас це серйозний крок і велике визнання якості нашої доставки", - написав Смілянський.
За його словами, дипломатична пошта перевозитиметься українською авікомпанією Windrose.
Так, Смілянський нагадав, що вантажний Airbus 330 від Wind Rose двічі на тиждень регулярно перевозить експортні посилки Укрпошти в США.
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