Укрпошта стала офіційним перевізником дипломатичної пошти у США

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Facebook.



"Починаючи з цього тижня Укрпошта буде офіційним перевізником дипломатичної пошти в і з України для дипломатів та офіційних осіб Посольства США. Для нас це серйозний крок і велике визнання якості нашої доставки", - написав Смілянський.



За його словами, дипломатична пошта перевозитиметься українською авікомпанією Windrose.



Так, Смілянський нагадав, що вантажний Airbus 330 від Wind Rose двічі на тиждень регулярно перевозить експортні посилки Укрпошти в США.

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