Укрпошта у січні-вересні збільшила чистий прибуток в два рази - до 131 млн грн
Укрпошта за дев'ять місяців 2021 року отримала 131 млн грн чистого прибутку що в два рази перевищує фінансовий результат аналогічного періоду минулого року
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
"За результатами 9 місяців цього року національний поштовий оператор України отримав 131 млн грн чистого прибутку, що на 70 млн грн більше, ніж за 9 місяців минулого року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чистий дохід Укрпошти за звітний період зріс на 23% або на 1,6 млрд грн - до 8,1 млрд грн.
Крім того, компанія за 9 місяців цього року сплатила 2,4 млрд грн податків, єдиного соціального внеску, зборів та обов'язкових платежів.
У компанії пояснили, що серед факторів подібного фінансового результату - розширення ринку логістики Укрпошти, зокрема через збільшення кількості замовлень від бізнес-клієнтів.
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