Укртранснафта отримала всі документи для відновлення роботи "трубопроводу Медведчука"
"Укртранснафта" отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"
Про це повідомила пресслужба "Укртранснафти".
Згідно з повідомленням, компанія отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Зокрема, "Укртранснафта" отримала від Державної митної служби реєстрацію створення зон митного контролю на терміналах у Смизі та Новоград-Волинському.
"Укртранснафта повністю підтверджує готовність надавати послуги з транспортування дизельного палива транзитом та для потреб внутрішніх замовників і запрошує потенційних партнерів (постачальників пального) до співпраці", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше Укртранснафта підписала із Агентством розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.
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