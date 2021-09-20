Укртранснафта отримала всі документи для відновлення роботи "трубопроводу Медведчука"

Про це повідомила пресслужба "Укртранснафти".



Згідно з повідомленням, компанія отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Зокрема, "Укртранснафта" отримала від Державної митної служби реєстрацію створення зон митного контролю на терміналах у Смизі та Новоград-Волинському.



"Укртранснафта повністю підтверджує готовність надавати послуги з транспортування дизельного палива транзитом та для потреб внутрішніх замовників і запрошує потенційних партнерів (постачальників пального) до співпраці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Укртранснафта підписала із Агентством розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.