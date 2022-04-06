Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 7 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на четвер, 7 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 7 квітня:
Краматорськ:
10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Покровськ:
12:00 - 7933 Покровськ - П’ятихатки
13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
14:00 - 7935 Покровськ - П’ятихатки
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
17:00 - 7731 П’ятихатки - Львів
19:00 - 7733 П’ятихатки - Львів
20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
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