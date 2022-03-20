Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 20 березня
В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад евакуаційних поїздів на 20 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 20 березня:
Київ, Дарницький вокзал
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;
16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.
Також додаткові рейси відправлятимуться з Одеси до Ужгорода (22:32), з Києва до Хелма (19:13).
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