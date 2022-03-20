Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 20 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 20 березня:



Київ, Дарницький вокзал

8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.



Харків

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.



Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.



Краматорськ:

13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;

16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.



Також додаткові рейси відправлятимуться з Одеси до Ужгорода (22:32), з Києва до Хелма (19:13).



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