Укрзалізниця опублікувала графік потягів на 2 березня

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



"Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду", - йдеться у повідомленні.



Рейси по станції Київ на 2 березня:

№ 016 Рахів - Харків 01:56

№ 022 Трускавець - Харків 02:50

№ 002 Костянтинівка - Івано-Франківськ 04:02

№ 260 Ворохта - Київ 04:21

№ 114, 142 Львів - Лиман 06:23

№ 705 Дарниця - Київ-Пас. - Львів 09:00

№ 715 Дарниця - Київ-Пас. - Львів 10:00

№ 722 Київ-Пас. - Харків-Пас. - Львів 10:00

№ 738 Київ-Пас. - Запоріжжя 11:50

№ 045 Ужгород - Краматорськ 12:06

№ 114, 142 Лиман - Львів 13:34

№ 749 Київ-Пас. - Івано-Франківськ 14:07

№ 769 Київ-Пас. - Кам'янець-Подільський 14:25

№ 055 Київ-Пас. - Рахів 15:02

№ 013 Київ-Пас. - Солотвино 17:12

№ 740 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Гол. 17:22

№ 790 Київ-Пас. - Кропивницький 17:42

№ 792 Київ-Пас. - Кременчук 17:42

№ 081 Київ-Пас. - Ужгород 18:30

№ 067 Київ-Пас. - Варшава ВС. 18:48

№ 044 Чернігів - Івано-Франківськ 19:06

№ 012 Київ-Пас. - Новоолександрівка 19:25

№ 095 Київ-Пас. - Рахів 19:48

№ 029 Київ-Пас. - Ужгород 20:05

№ 049 Київ-Пас. - Трускавець 20:12

№ 059 Київ-Пас. - Чоп 20:21

№ 057 Київ-Пас. - Ворохта 20:21

№ 038 Київ-Пас. - Запоріжжя 1 21:07

№ 105 Київ-Пас. - Одеса-Гол. 21:15

№ 097 Київ-Пас. - Ковель 21:22

№ 076 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Гол. 21:28

№ 130 Кременчук - Ворохта 22:03

№ 149 Полтава-П. - Чернівці 22:03

№ 017 Харків - Ужгород 22:10

№ 007 Київ-Пас. - Чернівці 22:22

№ 091 Київ-Пас. - Львів 22:37

№ 046 Краматорськ -Ужгород 22:47

№ 080 Київ-Пас. - Дніпро-Гол. 23:05

№ 771 Київ-Пас. - Хмельницький 23:46

№ 139 Київ-Пас. - Кам'янець-Подільський 23:59

№ 114, 142 Лиман -Львів 04:11

№ 046 Краматорськ -Ужгород 12:36

№ 723 Харків - Київ-Пас. 15:00

№ 114, 142 Львів - Лиман 14:39

№ 015 Харків-Пас. - Рахів 15:09

№ 795 Харків-Пас. - Дніпро-Гол. 19:27

№ 021 Харків-Пас. - Трускавець 20:15

№ 007 Харків-Пас. - Одеса-Гол. 21:43

№ 045 Ужгород - Краматорськ 22:40

Сполучення Львів - Перемишль забезпечене човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом №35/36 Одеса - Перемишль, що прямує через Львів.

Сполучення Львів - Хелм обслуговується зручним та сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.

Сполучення Львів - Грубешів: рейси до зручного польського хабу о 06:25 та о 10:25.

По станції Харків розклад руху на 2 березня такий:Крім того, є декілька хабів для евакуації жінок та дітей: один з них у Чопі. Поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа. Також поїзд №7619/7620 вирушатиме о 05:27."Крім того, зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування. 2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії, прямує через Кошице, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний!" - йдеться у повідомленні.До станції Чоп ходять і регулярні потяги Чоп - Захонь (Угорщина). На вокзалах люди можуть отримати їжу та медичну допомогу, посадка - за наявності квитка та паспорта.Ще один хаб для евакуації - у Львові.