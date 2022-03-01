Укрзалізниця опублікувала графік потягів на 2 березня
Укрзалізниця опублікувала графік регулярних та евакуаційних рейсів на середу, 2 березня. Перевізник звертає увагу, що графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації в Україні
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду", - йдеться у повідомленні.
Рейси по станції Київ на 2 березня:
- № 016 Рахів - Харків 01:56
- № 022 Трускавець - Харків 02:50
- № 002 Костянтинівка - Івано-Франківськ 04:02
- № 260 Ворохта - Київ 04:21
- № 114, 142 Львів - Лиман 06:23
- № 705 Дарниця - Київ-Пас. - Львів 09:00
- № 715 Дарниця - Київ-Пас. - Львів 10:00
- № 722 Київ-Пас. - Харків-Пас. - Львів 10:00
- № 738 Київ-Пас. - Запоріжжя 11:50
- № 045 Ужгород - Краматорськ 12:06
- № 114, 142 Лиман - Львів 13:34
- № 749 Київ-Пас. - Івано-Франківськ 14:07
- № 769 Київ-Пас. - Кам'янець-Подільський 14:25
- № 055 Київ-Пас. - Рахів 15:02
- № 013 Київ-Пас. - Солотвино 17:12
- № 740 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Гол. 17:22
- № 790 Київ-Пас. - Кропивницький 17:42
- № 792 Київ-Пас. - Кременчук 17:42
- № 081 Київ-Пас. - Ужгород 18:30
- № 067 Київ-Пас. - Варшава ВС. 18:48
- № 044 Чернігів - Івано-Франківськ 19:06
- № 012 Київ-Пас. - Новоолександрівка 19:25
- № 095 Київ-Пас. - Рахів 19:48
- № 029 Київ-Пас. - Ужгород 20:05
- № 049 Київ-Пас. - Трускавець 20:12
- № 059 Київ-Пас. - Чоп 20:21
- № 057 Київ-Пас. - Ворохта 20:21
- № 038 Київ-Пас. - Запоріжжя 1 21:07
- № 105 Київ-Пас. - Одеса-Гол. 21:15
- № 097 Київ-Пас. - Ковель 21:22
- № 076 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Гол. 21:28
- № 130 Кременчук - Ворохта 22:03
- № 149 Полтава-П. - Чернівці 22:03
- № 017 Харків - Ужгород 22:10
- № 007 Київ-Пас. - Чернівці 22:22
- № 091 Київ-Пас. - Львів 22:37
- № 046 Краматорськ -Ужгород 22:47
- № 080 Київ-Пас. - Дніпро-Гол. 23:05
- № 771 Київ-Пас. - Хмельницький 23:46
- № 139 Київ-Пас. - Кам'янець-Подільський 23:59
По станції Харків розклад руху на 2 березня такий:
- № 114, 142 Лиман -Львів 04:11
- № 046 Краматорськ -Ужгород 12:36
- № 723 Харків - Київ-Пас. 15:00
- № 114, 142 Львів - Лиман 14:39
- № 015 Харків-Пас. - Рахів 15:09
- № 795 Харків-Пас. - Дніпро-Гол. 19:27
- № 021 Харків-Пас. - Трускавець 20:15
- № 007 Харків-Пас. - Одеса-Гол. 21:43
- № 045 Ужгород - Краматорськ 22:40
Крім того, є декілька хабів для евакуації жінок та дітей: один з них у Чопі. Поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа. Також поїзд №7619/7620 вирушатиме о 05:27.
"Крім того, зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування. 2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії, прямує через Кошице, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний!" - йдеться у повідомленні.
До станції Чоп ходять і регулярні потяги Чоп - Захонь (Угорщина). На вокзалах люди можуть отримати їжу та медичну допомогу, посадка - за наявності квитка та паспорта.
Ще один хаб для евакуації - у Львові.
- Сполучення Львів - Перемишль забезпечене човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом №35/36 Одеса - Перемишль, що прямує через Львів.
- Сполучення Львів - Хелм обслуговується зручним та сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.
- Сполучення Львів - Грубешів: рейси до зручного польського хабу о 06:25 та о 10:25.
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