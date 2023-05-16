Укрзалізниця отримала 105 генераторів від США
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту енергетичної безпеки передало Укрзалізниці 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Зазначено, що ця допомога допоможе Укрзалізниці забезпечити резервне електропостачання понад 100 тис. споживачам.
"Ці генератори посилять енергетичну стійкість Укрзалізниці шляхом резервування електропостачання для понад 100 тисяч споживачів і сприяння безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України", - наголосила посол США Бріджит Брінк.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ американський уряд надав Україні понад 3300 генераторів.
У компанії додали, що залізнична мережа України повністю інтегрована з мережами сусідніх країн: Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. 105 генераторів на суму 2,7 мільйона доларів, надані USAID Укрзалізниці, дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі до України та з України, що є вкрай важливим для зміцнення економіки.
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