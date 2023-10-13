Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
Через сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів - Козятин, Укрзалізниця змінила маршрут низки пасажирських потягів
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Укрзалізниці.
Потяги Київ - Чернівці (номер 7), Київ - Рахів (95) та Київ - Трускавець (49) зі затримкою до 2 годин слідують через Жмеринку та Підволочиськ.
Поїзд Київ - Хелм (23) прямує зміненим маршрутом через Коростень і Шепетівку із затримкою близько 1 години, а Ковель - Одеса (78) прямує через Бердичів, Житомир, Фастів, Козятин із затримкою до 3 годин.
Ясіня - Запоріжжя (6) слідуватиме через Шепетівку, Коростень і Фастів із затримкою до 3 годин БЕЗ зупинки на станції Бердичів.
"Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 із подальшою пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева натомість готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові. Наші провідники, вокзальні чергові, поїзні диспетчери та оператори гарячої лінії готові всю ніч тримати ситуацію на контролі і не дати нікому заплутатись", - йдеться у заяві Укрзалізниці.
Також відомо, що служби вже ліквідовують наслідки сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів - Козятин.
- Нагадаємо, з 15 жовтня Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди.
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