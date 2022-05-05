Укрзалізниця призначила додаткові приміські потяги з 7 травня

Про йдеться в телеграмі Укрзалізниці.



Потяг Носівка - Київ-Волинський виїжджатиме о 4:44, а приїжджатиме о 7:23.



Поїзд Київ (Північна платформа) - Ніжин вирушатиме о 8:38 та 19:29, а прибуватиме об 11:09 і 22:13. З Ніжина він виїжджатиме о 4:30 та 17:43, а приїжджатиме о 7:29 та 20:28.

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