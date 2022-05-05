Укрзалізниця призначила додаткові приміські потяги з 7 травня
Із 7 травня почнуть курсувати щоденні приміські потяги Носівка - Київ-Волинський і Київ - Ніжин
Про йдеться в телеграмі Укрзалізниці.
Потяг Носівка - Київ-Волинський виїжджатиме о 4:44, а приїжджатиме о 7:23.
Поїзд Київ (Північна платформа) - Ніжин вирушатиме о 8:38 та 19:29, а прибуватиме об 11:09 і 22:13. З Ніжина він виїжджатиме о 4:30 та 17:43, а приїжджатиме о 7:29 та 20:28.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.85Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе