Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Кременчука до Бердянська

Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, 12 липня Укрзалізниця призначає курсування додаткового двогрупного нічного поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.



За інформацією компанії, поїзд №250/249 Кременчук, Полтава - Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 7:27. Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.



Поїзд №261/262 Харків - Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 4:50.

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