Укрзалізниця призначила на 8 квітня додатковий потяг Харків - Київ - Львів
8 квітня вирушить додатковий потяг Інтерсіті+ Харків - Київ - Львів
Про це повідомили в Укрзалізниці.
"Укрзалізниця призначає на 8 квітня додатковий поїзд Інтерсіті+ Харків – Київ – Львів. Відправлення о 10:30", - зазначив перевізник.
Придбати квитки на потяг можна буде найближчим часом у залізничних касах, на booking.uz.gov.ua та в чатботі Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger й Apple Messages.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе