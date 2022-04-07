Укрзалізниця призначила на 8 квітня додатковий потяг Харків - Київ - Львів

Про це повідомили в Укрзалізниці.



"Укрзалізниця призначає на 8 квітня додатковий поїзд Інтерсіті+ Харків – Київ – Львів. Відправлення о 10:30", - зазначив перевізник.



Придбати квитки на потяг можна буде найближчим часом у залізничних касах, на booking.uz.gov.ua та в чатботі Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger й Apple Messages.

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