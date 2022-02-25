Укрзалізниця скасовує три потяги на Сумщину
Укрзалізниця у зв’язку з безпековою ситуацією скасовує поїзди з Києва в Сумську область
Про це повідомила пресслужба перевізника.
"Для забезпечення безпеки пасажирівобмежує рух поїзда №786/785 Київ - Шостка до станції Ніжин з 25 лютого.
Також скасовуються до подальших вказівок наступні поїзди:
- №778/777 сполученням Київ - Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
- №784/783 сполученням Київ - Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки - з 26 лютого;
- №780/777 Київ - Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.
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