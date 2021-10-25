Укрзалізниця відновлює курсування поїзду Київ-Варшава

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця з 4 листопада відновлює курсування поїзда №67/68 Київ - Варшава, яке було припинене у 2020 році через карантинні обмеження.



За інформацією пресслужби, поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і прибуватиме до Варшави о 9:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00. Зазначається, що час у квитках враховує проведення прикордонного та митного контролю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb