Укрзалізниця відновлює курсування поїзду Київ-Варшава
Укрзалізниця з 4 листопада відновлює курсування поїзду Київ-Варшава після півторарічної перерви
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, Укрзалізниця з 4 листопада відновлює курсування поїзда №67/68 Київ - Варшава, яке було припинене у 2020 році через карантинні обмеження.
За інформацією пресслужби, поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і прибуватиме до Варшави о 9:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00. Зазначається, що час у квитках враховує проведення прикордонного та митного контролю.
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