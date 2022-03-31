Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів Одеса – Білгород-Дністровський

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.



"У зв’язку з необхідністю оперативно реагувати на поточну ситуацію в регіоні та з метою покращення обслуговування пасажирів, регіональна філія "Одеська залізниця» АТ "Укрзалізниця" відсьогодні відновлює рух приміських поїздів Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна", – йдеться в повідомленні.



Потяги курсуватимуть наступним графіком:

Відправлення із Одеси, починаючи від 1 квітня о 08:44 та з 31 березня у о 17:43 годині, прибуття на ст. Білгород-Дністровський о 11.25 та 20:24 відповідно.

Відправлення зі ст. Білгород-Дністровський, починаючи з 1 квітня о 05:08 та 16:45 годині, прибуття на ст. Одеса-Головна о 07:53 та 19:21 годині відповідно.