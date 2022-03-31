Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування потягів харківського напрямку в обхід Києва

Про це заявили в Укрзалізниці.



"З метою оптимізації руху Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва", - ідеться в повідомленні.



Через Бурти їздитимуть такі потяги:

129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);

15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка);

149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);

17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).

Зміни набувають чинності 1 квітня. Ці поїзди не прямуватимуть до Києва, однак столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb