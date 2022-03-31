Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування потягів харківського напрямку в обхід Києва
з 1 квітня Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва
Про це заявили в Укрзалізниці.
"З метою оптимізації руху Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва", - ідеться в повідомленні.
Через Бурти їздитимуть такі потяги:
- 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);
- 15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка);
- 149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);
- 17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).
Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті.
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