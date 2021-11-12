"Укрзалізниця" ввела карантинні обмеження на поїздки в електричках по Київщині

Про це повідомляє "Укрзалізниця".



Від 13 листопада, згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки, "Укрзалізниця" ввела карантинні обмеження на поїздки у приміському сполученні Київщини.



Тепер обов'язковою умовою для подорожей у електричках є наявність:

або сертифікату про вакцинацію;

або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;

або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.



Якщо пасажир не матиме якогось із цих документів, правоохоронці можуть зняти його з рейсу.



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