Укрзалізниця з наступного тижня частково повертає платний проїзд

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть у центр, на схід і на південь. І вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон", - сказав він.

Однак агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на пресслужбу держкомпанії, що при цьому евакуаційні потяги та електрички залишаться безкоштовними.



Нагадаємо, 13 березня Укрзалізниця оголосила про перехід на стабільний графік.



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