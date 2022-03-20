Укрзалізниця з наступного тижня частково повертає платний проїзд
Пасажири з наступного тижня мають оплачувати проїзд у потягах у напрямках із заходу до центру, на схід і на південь, а також за кордон
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.
"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть у центр, на схід і на південь. І вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон", - сказав він.
Однак агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на пресслужбу держкомпанії, що при цьому евакуаційні потяги та електрички залишаться безкоштовними.
Нагадаємо, 13 березня Укрзалізниця оголосила про перехід на стабільний графік.
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