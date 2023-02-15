Укрзалізниця з початку повномасштабної війни евакуювала 112 тисяч тварин
З початку повномасштабної війни потягами АТ "Укрзалізниця" доправлено до безпечних місць 112 тисяч домашніх улюбленців українців
Про це повідомляє пресслужба УЗ у Телеграмі.
"Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. 112 тисяч тварин – від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів – перевезені до безпеки поїздами", - йдеться у повідомленні.
У компанії також зазначили, що Укрзалізниця та бренд корму для тварин Club 4 Paws вже забезпечили вокзали у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді дозаторами питної води для тварин.
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