Укрзалізниця з початку повномасштабної війни евакуювала 112 тисяч тварин

Про це повідомляє пресслужба УЗ у Телеграмі.

"Масштабна евакуація пасажирів разом зі своїми тваринами від самого початку повномасштабного вторгнення показала, наскільки важливими є для українців їхні домашні улюбленці. 112 тисяч тварин – від звичних для нас котів та собак до екзотичних домашніх лисиць, єнотів, ігуан, удавів та крокодилів – перевезені до безпеки поїздами", - йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що Укрзалізниця та бренд корму для тварин Club 4 Paws вже забезпечили вокзали у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Полтаві (Полтава-Київська) та Ужгороді дозаторами питної води для тварин.