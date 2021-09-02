Укрзалізниця запустила додатковий поїзд з Києва до Ніжина

Про це у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.



За його словами, за домовленістю з Південно-Західною залізницею з 1 вересня 2021 року розпочав курсувати додатковий електропотяг №7061 Ніжин - Київ та №7062 Київ - Ніжин.



"Новий, сучасний та комфортний електропотяг має 8 вагонів і курсуватиме в будні дні. Поїзд має місця для дитячих колясок, столики для пелинання малюків, місця та туалети для людей з особливими потребами, тримачі для велосипедів тощо", - зазначив мер.



Він додав, до поїзд відправлятиметься о 5:47 зі станції Ніжин та о 8:01 прибуватиме на станцію Борщагівка-технічна. З Борщагівки-технічної електропоїзд відправлятиметься о 16:42 та прибуватиме до Ніжина о 18:58.

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