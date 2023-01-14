Укрзалізниця запустить Інтерсіті між Києвом і Черкасами
Укрзалізниця запустить зі столиці до Черкас новий швидкісний потяг Hyundai Rotem
Про це інформує Укрзалізниця.
"Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що компанія призначила новий Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси. З Києва він відправлятиметься о 17:50 щоденно, крім вівторків, і прибуватиме до Черкас о 21:07. З Черкас потяг відправлятиметься щоденно, крім середи, о 06:33 і прибуватиме о 09:39.
Перший рейс з Києва відправиться 20 січня, а з Черкас - 21 січня.
Квитки вже можна придбати на сайті Укрзалізниці, у касах вокзалів, а також у чат-боті та застосунку Укрзалізниці.
- 12 січня Укрзалізниця призначила новий поїзд №110/109, який з 20 січня курсуватиме зі Львова до Херсона та у зворотному напрямку.
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