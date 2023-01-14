Укрзалізниця запустить Інтерсіті між Києвом і Черкасами

Про це інформує Укрзалізниця.

"Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що компанія призначила новий Інтерсіті+ №730/729 Київ - Черкаси. З Києва він відправлятиметься о 17:50 щоденно, крім вівторків, і прибуватиме до Черкас о 21:07. З Черкас потяг відправлятиметься щоденно, крім середи, о 06:33 і прибуватиме о 09:39.

Перший рейс з Києва відправиться 20 січня, а з Черкас - 21 січня.

Квитки вже можна придбати на сайті Укрзалізниці, у касах вокзалів, а також у чат-боті та застосунку Укрзалізниці.

12 січня Укрзалізниця призначила новий поїзд №110/109, який з 20 січня курсуватиме зі Львова до Херсона та у зворотному напрямку.

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