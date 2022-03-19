Укрзалізниця змінила маршрут евакуаційного потяга до Румунії

Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.



Тепер потяг рухається за маршрутом Ізмаїл - Ісакча замість Ізмаїл - Тульча. Він вирушає о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі.



Відправка відбувається від причалів морського вокзалу Ізмаїла після завершення митних і прикордонних процедур. Прибуття до Румунії орієнтовно об 11.00.



Послугою можуть скористатися жінки, діти, чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії. Евакуаційні рейси безкоштовні.

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