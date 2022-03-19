Укрзалізниця змінила маршрут евакуаційного потяга до Румунії
Укрзалізниця змінила евакуаційний маршрут з Ізмаїла Одеської області до Румунії
Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.
Тепер потяг рухається за маршрутом Ізмаїл - Ісакча замість Ізмаїл - Тульча. Він вирушає о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі.
Відправка відбувається від причалів морського вокзалу Ізмаїла після завершення митних і прикордонних процедур. Прибуття до Румунії орієнтовно об 11.00.
Послугою можуть скористатися жінки, діти, чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії. Евакуаційні рейси безкоштовні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе