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Укрзалізниця змінила маршрут евакуаційного потяга до Румунії

19 березня, 2022 субота
06:43
війна з Росією Укрзалізниця

Укрзалізниця змінила евакуаційний маршрут з Ізмаїла Одеської області до Румунії

Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.

Тепер потяг рухається за маршрутом Ізмаїл - Ісакча замість Ізмаїл - Тульча. Він вирушає о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі. 

Відправка відбувається від причалів морського вокзалу Ізмаїла після завершення митних і прикордонних процедур. Прибуття до Румунії орієнтовно об 11.00.

Послугою можуть скористатися жінки, діти, чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії. Евакуаційні рейси безкоштовні. 

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потяг
Румунія
Укрзалізниця
евакуація
катер
Ізмаїл
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