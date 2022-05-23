Про це йдеться в телеграмі Укрзалізниці.

№758/757 Могилів-Подільський - Київ вирушатиме о 02:06 замість 02:20 з 30 травня;

№770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься о 0:44 замість 0:53 з 29 травня;

№790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький з 30 травня:

- вирушатиме з Києва о 16:02 замість 17:42;

- вирушатиме з Кременчука о 22:47 замість 23:49;

- вирушатиме з Кропивницького о 23:05 замість 00:20.

№140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ вирушатиме о 20:25 замість 20:34 з 30 травня;

№42/41 Львів - Дніпро на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ з 29 травня вирушатиме так:

ім.Т.Шевченка - о 0:56 замість 01:08;

- Кам‘янка - о 01.19 замість 01.33;

- Фундукліївка - о 01:37 замість 01:50;

- Знам‘янка - о 02:28 замість 02:40;

- Олександрія - о 03:14 замість 03:26;

- П‘ятихатки - о 04:38 замість 04:49;

- Вільногірськ - 05:38 замість 05:11.

"Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок", - наголосили в Укрзалізниці.

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