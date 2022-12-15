Зараз стало дуже трендово гнобити людей, котрі просувають у дискусіях соціалістичні наративи — ах ви кінчена лівачня і всіляке таке.

Проблема у тому, що люди не завжди чітко розуміють, що таке ліві ідеї та соціалізм і для зручності гноблення ілюструють собі його ультралівим російським державним об'єднанням — Радянським Союзом. Більшовизм, Сталін, комунізм, гулаги, енкаведе. Але суто заради справедливості варто зауважити, що в Росії однаково погано виходять будь-які форми державного правління) У них була потворна монархія, потім жахлива соціалістична держава і тепер позорна демократія. Росія — поганий приклад. Камбоджа і навіть Китай — теж.

А от, приміром, країни Скандинавії — нормальний. Скандинавський соціалізм скоротив розрив між бідними та багатими й у деяких скандинавських країнах середній клас досягає ледь не 90%. А державний пенсійний фонд Норвегії володіє акціями GAFAM (так скорочено називають топ -5 найдорожчих компаній світу — гугл, епл, фейсбук, амазон і майкрософт) і є найбільшим у світі. То, виходить, справа більше у тому, хто будує, а не що саме?

Заради справедливості варто зауважити, що в Росії однаково погано виходять будь-які форми державного правління) У них була потворна монархія, потім жахлива соціалістична держава і тепер позорна демократія. Росія — поганий приклад. Камбоджа і навіть Китай — теж.

Проблема у тому, що "ультраправачня" нічим сильно не краща за "ультралівачню". Трамп — це "ультраправачня", і ми всі дуже боїмось, щоб він часом знов не виграв вибори у США з відомих причин. Ті розмальовані берсерки з автоматичними гвинтівками, що атакували Капітолій — "ультраправачня".

Так, в межах держави капіталізм не ідеальна форма функціонування, але найкраща з тих, що змогло придумати людство. Але це зовсім не означає, що капіталізм не має недоліків. Війна в Україні — яскравий приклад побічних ефектів капіталізму, орієнтації на прибуток і розрив між бідними та багатими. Бо якщо в межах держави багатих можна заставити платити податки й нести соціальну відповідальність за бідних, то в масштабах світу це вже не так легко.

Ми всі дуже нарікаємо на Німеччину і Меркель, що вони купували дешевий газ і пильнували економічні інтереси своєї країни та добробут німців. Витаємо у світі правих ідей. А що кримінального, власне, зробила Меркель? Вона поставила у небезпечне становище німців і Німеччину? Зовсім ні, економіка Європи завдяки дешевим російським енергоносіям пішла вгору. Чи повинні багаті німці в межах капіталістичних правих ідей відчувати вину і відповідальність за Україну? Аж ніяк. А от в межах соціалізму, моралі та відповідальності за гуманізм — так, повинні. І то нам ще поталанило, що ми справді розташовані між Європою і Росією і є безпековим вузлом. Якби Україна була десь коло Монголії — ніяким лендлізом би й не пахло. Яскравий і величезний приклад поганої побічки капіталізму – Африка і практично усі її країни. Нікому нема діла до їх економік, до їх нескінченних воєн і масштабних злочинів, до їх диктаторів і прав людей. Максимум, що їм відправлять як допомогу – трохи води, харчів і одягу. І вчителів початкових шкіл у гуманітарних місіях. На величезний континент, колиску людства – решті світу просто наплювати.

Джордан Пітерсон, правий консерватор, від якого донедавні всі були у захваті від того, як він майстерно одною лівою розбиває в публічних дискусія лівих фемок - тепер закликає Захід "зрозуміти" Путіна і що йому, Путіну, контроль над Україною належить "по історичному праву"

Заклики Бена Шапіро припинити давати гроші Україні й зосередитись на проблемах власної країни — це "правачня". Джордан Пітерсон, правий консерватор, від якого донедавні всі були у захваті від того, як він майстерно одною лівою розбиває в публічних дискусія лівих фемок — тепер закликає Захід "зрозуміти" Путіна і що йому, Путіну, контроль над Україною належить "по історичному праву". Як тобі таке, Ілон Маск? А, про Маска вже навіть казати нічого не буду, самі все бачили.

Путін дуже розраховує не на європейських лівих, яких там насправді дрібка, а на європейську "правачню", котра почне тиснути на свої уряди зайнятись розв'язанням енергетичних проблем французів, британців, італійців та німців. Зайнятися своїми державами. Як вам така "правачня"? Вже не дуже прикольна?

Особливо кумедними виглядають довоєнні лібертаріанці з уряду Зеленського, які проповідували мінімум втручання держави в життя країни та економіку, а тепер узурпували всі телеканали та жорстко втручаються державними інституціями в будь-які безпекові та й маже усі процеси

Особливо кумедними виглядають довоєнні лібертаріанці з уряду Зеленського, які проповідували мінімум втручання держави в життя країни та економіку, а тепер узурпували всі телеканали та жорстко втручаються державними інституціями в будь-які безпекові та й маже усі процеси, з пафосними обличчями інспектують центри незламності. Бо міцні державні інститути зараз мегаважливі й необхідні, яким би не був розвинутим волонтерський рух і самоорганізація українців. Особливо вони стануть важливими по завершенню війни, бо волонтери державу не збудують, доведеться усім.

Будь-що у світі знаходиться у хиткому балансі, доповнює і врівноважує один одного. Лівий Китай, примарафечений капіталізмом, має одну з провідних економік, торгує і виробляє для всього світу й у ньому створився, приміром, Алі-Експрес. Натомість його творець, Джек Ма, змушений втікати з Китаю, бо щось там не те сказав на уряд, а це все ще автократія, а не демократія. А капіталістичні Норвегія, Данія і Швеція, підкориговані локальною формою соціалізму, створили життєві простори для своїх громадян і щороку займають чільні місця в топі найкращих країн світу для життя.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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