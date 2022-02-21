Унаслідок повені у Бразилії загинуло 146 людей
Кількість жертв повені у Бразилії становить 146 загиблих, ще майже 200 людей зникли безвісти
Про це пише Сіньхуа.
У Петрополісі, що постраждав від негоди, викликаної сильними дощами, рятувальні роботи тривають п'ятий день. Кількість зниклих безвісти становить 191 людину, ще 24 громадян урятували.
У суботу, 19 лютого, призупинили пошуки під землею тих, хто вижив, через посилення опадів і ризику нових зсувів ґрунту.
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Кілька пагорбів обрушилися через сильні дощі, зносячи транспорт і будинки. Місцеві продовжують жукати зниклих родичів. Приблизно 14 штатів скерували рятувальників для пошуку тих, хто вижив.
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