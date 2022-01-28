Унаслідок повені в Південній Африці загинуло понад 70 людей
У ПАР через повінь, спричинену тропічним штормом Ана, загинуло більш ніж 70 людей
Про це пише ВВС.
У деяких районах країни сильні дощі та грози тривали навіть після шторму, що викликало повені.
На Мадагаскарі загинуло щонайменше 48 людей, а 130 тис. мешканців мусили евакуюватися.
У Малаві відомо про мінімум 11 смертей унаслідок повені. Деякі райони оголосили зонами лиха, також у країні відсутнє електропостачання.
У Мозамбіку - 18 загиблих. Однак за словами чиновників, справжня кількість летальних випадків досі не відома: загалом від повені постраждало 20 тис. осіб. Також зруйновано 10 тис. будинків, десятки шкіл і лікарень, обірвані лінії електропередач.
Прем'єр-міністр Мозамбіку Карлос Агостіньо ду Росаріо звернувся по міжнародну підтримку. ЮНІСЕФ повідомив, що скерує співробітників до ПАР, щоб допомогти 45. тис. людей, яким потрібна гуманітарна допомога.
Для допомоги пораненим і евакуйованим створили близько 44 таборів екстреної допомоги.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.72
Купівля 28.72Продаж 29.04
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе