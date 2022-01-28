Унаслідок повені в Південній Африці загинуло понад 70 людей

Про це пише ВВС.



У деяких районах країни сильні дощі та грози тривали навіть після шторму, що викликало повені.



На Мадагаскарі загинуло щонайменше 48 людей, а 130 тис. мешканців мусили евакуюватися.



У Малаві відомо про мінімум 11 смертей унаслідок повені. Деякі райони оголосили зонами лиха, також у країні відсутнє електропостачання.



У Мозамбіку - 18 загиблих. Однак за словами чиновників, справжня кількість летальних випадків досі не відома: загалом від повені постраждало 20 тис. осіб. Також зруйновано 10 тис. будинків, десятки шкіл і лікарень, обірвані лінії електропередач.



Прем'єр-міністр Мозамбіку Карлос Агостіньо ду Росаріо звернувся по міжнародну підтримку. ЮНІСЕФ повідомив, що скерує співробітників до ПАР, щоб допомогти 45. тис. людей, яким потрібна гуманітарна допомога.



Для допомоги пораненим і евакуйованим створили близько 44 таборів екстреної допомоги.



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