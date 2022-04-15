Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 отримали поранення, - ювенальні прокурори
З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 198 дітей, понад 355 постраждало. Росіяни пошкодили 1018 українських закладів освіти, із яких 95 повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх іще встановлюють.
Згідно з отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Під час фіксації злочинів у Тростянці на Сумщині з'ясували, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець. В Олександрівці на Харківщині 14 квітня через обстріл поранення отримали двоє дітей віком 9 й 11 років.
"Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.
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