Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 отримали поранення, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, адже в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх іще встановлюють.



Згідно з отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській - 15.



Під час фіксації злочинів у Тростянці на Сумщині з'ясували, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець. В Олександрівці на Харківщині 14 квітня через обстріл поранення отримали двоє дітей віком 9 й 11 років.



"Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

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