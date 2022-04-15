English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 отримали поранення, - ювенальні прокурори

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 отримали поранення, - ювенальні прокурори

15 квітня, 2022 п'ятниця
08:42
Суспільство діти війна

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 198 дітей, понад 355 постраждало. Росіяни пошкодили 1018 українських закладів освіти, із яких 95 повністю зруйнували

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх іще встановлюють.

Згідно з отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації злочинів у Тростянці на Сумщині з'ясували, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець. В Олександрівці на Харківщині 14 квітня через обстріл поранення отримали двоє дітей віком 9 й 11 років.

"Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Сумщина
постраждалі
поранення
війна з Росією
обстріли
бомбардування
Харківщина
заклади освіти
загиблі діти
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Владімір Путін
12 квітня, 2022 вiвторок
У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон
Київ обстріли окупантів
14 квітня, 2022 четвер
"Путін сказав все з землею рівняти": РФ планує знищення українських міст
14 квітня, 2022 четвер
РФ завершує підготовку до наступу на схід та блокує перекидання українських підрозділів, – естонська розвідка
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 31.74
    Продаж 32.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
09:38
Ексклюзив
В'ятрович
Вимкнення "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із мережі Т2 послаблює позиції України в інформаційній війні проти РФ, хтось має понести відповідальність, - В’ятрович
09:38
прапор України
У Скадовську окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та флагштоку й повісили російські, - мер
09:35
Біженців з України в Ірландії планують розміщувати у спортивних залах
09:21
Вадим Денисенко
Меседжі про російську ядерну атаку - елемент інформаційної війни та блеф РФ, - Денисенко
09:05
Сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про військові злочини Росії у Бучі
08:59
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
Окупанти всю ніч обстрілювали Кремінну: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, - Гайдай
08:34
Біженці з України
30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня,- ООН
08:27
Сергій Гайдай
Протягом доби окупанти 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло двоє мирних мешканців, ще двох поранено, - Гайдай
08:04
Сергій Братчук
На Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник, - речник ОВА
08:03
Микола Княжицький
"Ведучі медведчуківських каналів не хочуть пускати в ефір проукраїнські канали?": Княжицький звернувся до Данілова щодо відключення з ефіру "Еспресо", "Прямий" та "5 канал"
07:41
Ягодин-пункт пропуску
На більшості пунктів пропуску на виїзд з України немає черг, - прикордонники
07:19
Мін'юст
В Україні створили робочу групу, яка розробить механізм відшкодування збитків, завданих росіянами
07:09
Біженці
Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям: стосуються спрощеного отримання податкового номера й тимчасового доступу до медпрофесій
06:52
ліки
У кожній лікарні окупованого Херсона відкрили пункт видачі ліків, - мер
06:42
Херсон окупанти
На Півдні Росія намагається провести фортифікаційне обладнання позицій: поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива, - Генштаб
06:30
"Рома", Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати всіх матчів чвертьфіналу
06:29
Takflix
Takflix опублікував добірку фільмів українського режисера Суровцова, який зміг евакуюватися з Маріуполя
06:24
Нацполіція
Перейшли на сторону ворога: на Луганщині п’ятьом поліцейським-зрадникам оголосили про підозру
05:53
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
05:49
окупанти гармата
Село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%, - супутниковий центр ООН
05:32
окупанти
Окупанти з території РФ обстріляли забороненими снарядам Охтирський район на Сумщині, - голова ОВА
04:59
Воєнні злочини Росії
Національна поліція України розслідує 95% воєнних злочинів РФ, - МВС
04:49
Інфографіка
Артем Довбик
Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України
04:12
Путін
Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, - Reuters
03:54
обмін полоненими
На Херсонщині пройшов обмін полоненими
03:39
Інфографіка
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 15 квітня
03:27
Буча жертви
Практично 85% усіх тіл у Бучі, які піднімають з братських могил, чи індивідуальних поховань – з отворами від куль
02:42
Донеччина обстріл
За добу на Донеччині загинуло 3 цивільних, поранено 7, - голова ОВА
02:25
прикордонники
Прикордонники разом з ЗСУ знищили колону росіян на Сході. Відео
01:29
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня
00:44
Зеленський
Зеленський відзначив нагородами 221 військовослужбовця Збройних Сил України, з них 34 – посмертно
00:36
"Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів", - президент України
00:35
П'єр-Емерік Обамеянг
"Барселона" сенсаційно вилетіла з Ліги Європи після поразки "Айнтрахту"
00:25
Ракетний крейсер "Москва"
До окупованого Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", - Роман Цимбалюк
00:14
Володимир Зеленський
"Ми витримали 50 днів, хоча окупанти відводили нам п'ять", - Зеленський
2022, четвер
14 квітня
23:44
Зеленський
"500 тисяч людей! Скільки з них убито – ніхто не знає", - Зеленський в інтерв'ю ВВС згадав про Маріуполь
23:43
окупанти
За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 30 окупантів та 2 танки
23:31
12-річний хлопчик з Маріуполя зіграв за "Шахтар" і забив гол у благодійному матчі з "Лехією"
23:18
"Нептун" втопив крейсер “Москва”
Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ
23:14
В Ірпені, Бучі та Бородянці розчищено вже 125 км доріг, — міністр інфраструктури
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV