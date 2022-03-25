Уночі полк "Азов" знищив п'ять російських вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів

Про це повідомив Азов - Маріуполь.



"Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів", - ідеться в заяві.



У полку додали, що продовжують боротися за Маріуполь.

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