Уночі полк "Азов" знищив п'ять російських вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів
У ніч на 25 березня бійці полку "Азов" пошкодили російську БМД та знищили п'ять вантажівок, дві БМД і понад 20 окупантів
Про це повідомив Азов - Маріуполь.
"Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів", - ідеться в заяві.
У полку додали, що продовжують боротися за Маріуполь.
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