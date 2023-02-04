Уночі РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині
У ніч на 4 лютого РФ гатила зі ствольної артилерії по Дніпропетровщині, під вогнем опинилася Марганецька громада
Про це поінформував начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в телеграмі.
"Протягом ночі армія РФ, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл населеного пункту Марганецької ТГ", - написав він.
Начальник Нікопольської РВА додав, що люди неушкоджені, а на місці атаки працюють фахівці ДСНС.
"В межах інших територій району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій", - додав Євген Євтушенко.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що впродовж доби 3 лютого Росія завдала по Україні 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківщини та Миколаївщини, є жертви серед мирних мешканців. Також росіяни здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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