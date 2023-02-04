Уночі РФ обстріляла Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Про це поінформував начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в телеграмі.

"Протягом ночі армія РФ, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл населеного пункту Марганецької ТГ", - написав він.

Начальник Нікопольської РВА додав, що люди неушкоджені, а на місці атаки працюють фахівці ДСНС.

"В межах інших територій району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій", - додав Євген Євтушенко.