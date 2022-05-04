Уночі в Запоріжжі лунали вибухи: спрацювала українська ППО
Близько 23:40 3 травня в Запоріжжі було чутно вибухи, оскільки спрацювала ППО України
Про це йдеться у фейсбуці Запорізької ОВА.
"Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи.
Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони", - зазначили в заяві.
У Запорізькій ОВА зауважили, що безпеці містян нічого не загрожує.
- 3 травня росіяни обстріляли селище Залізничне на Запоріжжі, убивши двох людей, пошкодивши школу та 12 будинків.
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