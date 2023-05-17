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Уперше дослідники створили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка"

17 травня, 2023 середа
14:07
Наука 3D-реконструкція затонулого «Титаніка»

Науковці вперше зробили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка", який лежить на глибині 3800 м. Для цього було зроблено понад 700 тис. фотографій під водою

Про це пише BBC.

У 1985 році дослідники вперше виявили уламки корабля "Титанік", що розколовся на дві частини на південний схід від канадського Ньюфаундленду.

З моменту відкриття "Титанік" ретельно досліджувався. Влітку 2022 року компанія з картографування морських глибин Magellan Ltd і Atlantic Productions, які знімають документальний фільм про проєкт, повністю просканували затонуле судно.

3D-реконструкція затонулого «Титаніка»

Фото: скріншот 3D-реконструкції затонулого «Титаніка» Atlantic Productions / Magellan Ltd

Команда дослідників на борту спеціального катера задіяла спеціальну техніку і провела понад 200 годин, досліджуючи затонуле судно. Для досягнення точної 3D-реконструкції було зроблено понад 700 тисяч фотографій з усіх ракурсів.

3D-реконструкція затонулого «Титаніка»

Фото: скріншот 3D-реконструкції затонулого «Титаніка» Atlantic Productions / Magellan Ltd

3D-реконструкція також показує дрібні деталі, такі як серійні номери на одному з гвинтів, статуї і невідкорковані пляшки шампанського. Також можна побачити особисті речі пасажирів.

Герхард Зайфферт із Magellan, який керував експедицією, сказав, що це був найбільший проєкт підводного сканування, який він коли-небудь здійснював.

"Глибина у майже 4000 метрів є проблемою, і у вас також є течії, і нам заборонено будь-чого торкатися, щоб не пошкодити уламки", - сказав він.

3D-реконструкція затонулого «Титаніка»

Фото: скріншот 3D-реконструкції затонулого «Титаніка» Atlantic Productions / Magellan Ltd

Паркс Стівенсон, який багато років вивчав "Титанік", сказав, вивчення сканів може запропонувати нове розуміння того, що сталося з судном у 1912 році.

"Ми дійсно не розуміємо характер зіткнення з айсбергом. Ми навіть не знаємо, чи вдарила вона його вздовж правого борту, як показують у всіх фільмах - можливо, вона сіла на айсберг", - пояснив він.

  • Нагадаємо, океанографічний інститут Вудс-Гоул показав унікальні кадри з "Титаніка", зняті у 1986 році на глибині майже 4 км через рік після виявлення затонулого лайнера у Північній Атлантиці.

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