Уперше дослідники створили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка"
Науковці вперше зробили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка", який лежить на глибині 3800 м. Для цього було зроблено понад 700 тис. фотографій під водою
Про це пише BBC.
У 1985 році дослідники вперше виявили уламки корабля "Титанік", що розколовся на дві частини на південний схід від канадського Ньюфаундленду.
З моменту відкриття "Титанік" ретельно досліджувався. Влітку 2022 року компанія з картографування морських глибин Magellan Ltd і Atlantic Productions, які знімають документальний фільм про проєкт, повністю просканували затонуле судно.
Фото: скріншот 3D-реконструкції затонулого «Титаніка» Atlantic Productions / Magellan Ltd
Команда дослідників на борту спеціального катера задіяла спеціальну техніку і провела понад 200 годин, досліджуючи затонуле судно. Для досягнення точної 3D-реконструкції було зроблено понад 700 тисяч фотографій з усіх ракурсів.
Фото: скріншот 3D-реконструкції затонулого «Титаніка» Atlantic Productions / Magellan Ltd
3D-реконструкція також показує дрібні деталі, такі як серійні номери на одному з гвинтів, статуї і невідкорковані пляшки шампанського. Також можна побачити особисті речі пасажирів.
Герхард Зайфферт із Magellan, який керував експедицією, сказав, що це був найбільший проєкт підводного сканування, який він коли-небудь здійснював.
"Глибина у майже 4000 метрів є проблемою, і у вас також є течії, і нам заборонено будь-чого торкатися, щоб не пошкодити уламки", - сказав він.
Фото: скріншот 3D-реконструкції затонулого «Титаніка» Atlantic Productions / Magellan Ltd
Паркс Стівенсон, який багато років вивчав "Титанік", сказав, вивчення сканів може запропонувати нове розуміння того, що сталося з судном у 1912 році.
"Ми дійсно не розуміємо характер зіткнення з айсбергом. Ми навіть не знаємо, чи вдарила вона його вздовж правого борту, як показують у всіх фільмах - можливо, вона сіла на айсберг", - пояснив він.
- Нагадаємо, океанографічний інститут Вудс-Гоул показав унікальні кадри з "Титаніка", зняті у 1986 році на глибині майже 4 км через рік після виявлення затонулого лайнера у Північній Атлантиці.
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