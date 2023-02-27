Про це повідомляє Еспресо.TV.

Першими у 2023 році у прем'єр-лізі зіграли "Олександрія" та "Металіст 1925", які проводять відкладену зустріч 6-го туру. Триває перший тайм.

Ця гра стала дебютною на посаді головного тренера олександрійців для Руслана Ротаня, який очолює молодіжну збірну України. Він замінив на цій посаді Юрія Гуру, під керівництвом якого команда пішла на зимову перерву на п'ятій позиції. "Металіст 1925" за підсумками першої частини турніру був сьомим.

Лідером УПЛ є СК "Дніпро-1", який зіграв 14 матчів та набрав 35 очок. "Шахтар" - другий. У "гірників" 30 балів у 13 іграх. "Динамо" посідає третю позицію. У киян також 30 очок, але 15 зіграних матчів.

Чемпіонат України

Матч 6-го туру

27 лютого

"Олександрія" - "Металіст 1925"

Початок - 13:00

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