УПЛ: розклад матчів і трансляцій 27-го туру
У п'ятницю, 19 травня, стартує 27-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 26-му турі "Динамо" поступилося "Чорноморцю" з рахунком 2:3, "Шахтар" переміг "Інгулець - 2:0, "Дніпро-1" здолав "Минай" - 1:0, а "Зоря" розгромила "Металіст" - 5:0.
Кияни через поразку залишилися з 50 очками на четвертому місці, втратили шанси на чемпіонство та зберігають лише теоретичну можливість здобути бронзові медалі. "Зоря", яка займає третю позицію, випереджає динамівців на 8 пунктів.
"Шахтар" набрав 63 бали та зберіг лідерство. "Дніпро-1" залишився другим на відстані у 2 очка від донеччан.
Українська Прем'єр-ліга
27-й тур
19 травня
14:00. “Дніпро-1” – “Колос” (Трансляція - УНІАН)
15:00. “Ворскла” – “Кривбас” (Трансляція - Setanta)
17:00. “Шахтар” – “Верес” (Трансляція - Setanta)
20 травня
13:00. “Чорноморець” – “Минай” (Трансляція - Setanta)
14:00. “Зоря” – “Інгулець” (Трансляція - УНІАН)
15:00. “Олександрія” – “Динамо” (Трансляція - Setanta)
21 травня
15:00. “Металіст 1925” – “Металіст” (Трансляція - Setanta)
17:00. “Рух” – “Львів” (Трансляція - УНІАН)
Фото: upl.ua
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