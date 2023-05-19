УПЛ: розклад матчів і трансляцій 27-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 26-му турі "Динамо" поступилося "Чорноморцю" з рахунком 2:3, "Шахтар" переміг "Інгулець - 2:0, "Дніпро-1" здолав "Минай" - 1:0, а "Зоря" розгромила "Металіст" - 5:0.

Кияни через поразку залишилися з 50 очками на четвертому місці, втратили шанси на чемпіонство та зберігають лише теоретичну можливість здобути бронзові медалі. "Зоря", яка займає третю позицію, випереджає динамівців на 8 пунктів.

"Шахтар" набрав 63 бали та зберіг лідерство. "Дніпро-1" залишився другим на відстані у 2 очка від донеччан.

Українська Прем'єр-ліга

27-й тур

19 травня

14:00. “Дніпро-1” – “Колос” (Трансляція - УНІАН)

15:00. “Ворскла” – “Кривбас” (Трансляція - Setanta)

17:00. “Шахтар” – “Верес” (Трансляція - Setanta)

20 травня

13:00. “Чорноморець” – “Минай” (Трансляція - Setanta)

14:00. “Зоря” – “Інгулець” (Трансляція - УНІАН)

15:00. “Олександрія” – “Динамо” (Трансляція - Setanta)

21 травня

15:00. “Металіст 1925” – “Металіст” (Трансляція - Setanta)

17:00. “Рух” – “Львів” (Трансляція - УНІАН)

Фото: upl.ua