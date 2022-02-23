Упродовж 23 лютого в Україну прийдуть мокрий сніг, дощ і хмарна погода
23 лютого українцям варто чекати хмарної погоди, мокрого снігу, дощу та +11 °C
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Протягом дня в Україні буде хмарно з проясненнями. Південно-східні та східні області вранці накриє дощ, у західних регіонах удень прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни погода буде сухою.
Вітер буде західний та північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря коливатиметься в межах +2...+7°C. На Півдні та Сході вона сягне +6...+11°C.
У Карпатах випаде сніг. Температура повітря становитиме -2...-7°C.
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