Упродовж 23 лютого в Україну прийдуть мокрий сніг, дощ і хмарна погода

Про це повідомив Укргідрометцентр.



Протягом дня в Україні буде хмарно з проясненнями. Південно-східні та східні області вранці накриє дощ, у західних регіонах удень прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни погода буде сухою.



Вітер буде західний та північно-західний, 5-10 м/с.



Температура повітря коливатиметься в межах +2...+7°C. На Півдні та Сході вона сягне +6...+11°C.



У Карпатах випаде сніг. Температура повітря становитиме -2...-7°C.

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