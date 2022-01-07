Упродовж доби в Україні виявили 7 177 нових заражень на COVID-19, померло 192 людей

Про це свідчать дані МОЗ.



Протягом доби ушпиталили з підтвердженими та підозрілими випадками 1866 людей, а одужало 5595 осіб.



За час пандемії в Україні заразилися 3 696 468 людей, одужали - 3 506 509 осіб, померли 97 088 людей.



У регіонах кількість підтверджених COVID-випадків така:

м. Київ - 904;

Вінницька область - 323;

Волинська область - 76;

Дніпропетровська область - 276;

Донецька область - 218;

Житомирська область - 324;

Закарпатська область - 154;

Запорізька область - 159;

Івано-Франківська область - 505;

Київська область - 272;

Кіровоградська область - 54;

Луганська область - 87;

Львівська область - 494;

Миколаївська область - 163;

Одеська область - 228;

Полтавська область - 270;

Рівненська область - 163;

Сумська область - 379;

Тернопільська область - 366;

Харківська область - 652;

Херсонська область - 120;

Хмельницька область - 300;

Черкаська область - 241;

Чернівецька область - 133;

Чернігівська область - 316.

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