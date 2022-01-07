Упродовж доби в Україні виявили 7 177 нових заражень на COVID-19, померло 192 людей
За добу 6 січня в Україні зафіксували 7 177 нових випадків COVID-19, з них 364 дитини та 203 медпрацівники
Про це свідчать дані МОЗ.
Протягом доби ушпиталили з підтвердженими та підозрілими випадками 1866 людей, а одужало 5595 осіб.
За час пандемії в Україні заразилися 3 696 468 людей, одужали - 3 506 509 осіб, померли 97 088 людей.
У регіонах кількість підтверджених COVID-випадків така:
- м. Київ - 904;
- Вінницька область - 323;
- Волинська область - 76;
- Дніпропетровська область - 276;
- Донецька область - 218;
- Житомирська область - 324;
- Закарпатська область - 154;
- Запорізька область - 159;
- Івано-Франківська область - 505;
- Київська область - 272;
- Кіровоградська область - 54;
- Луганська область - 87;
- Львівська область - 494;
- Миколаївська область - 163;
- Одеська область - 228;
- Полтавська область - 270;
- Рівненська область - 163;
- Сумська область - 379;
- Тернопільська область - 366;
- Харківська область - 652;
- Херсонська область - 120;
- Хмельницька область - 300;
- Черкаська область - 241;
- Чернівецька область - 133;
- Чернігівська область - 316.
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